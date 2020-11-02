TransferGo объявляет о сотрудничестве с Visa в создании мирового сервиса моментальных денежных переводов

Сотрудничество охватывает 32 рынка, с потенциалом расширения до 178 рынков в будущем

Одна из самых быстрорастущих компаний мира в сфере денежных переводов TransferGo запускает партнерство с мировым лидером цифровых платежей Visa. Компании будут вместе развивать сервис моментальных денежных переводов на карты клиентов во всем мире. Сервис уже запущен в 32 странах, в том числе в Украине, Германии, России, Польше и Турции, и в будущем имеет потенциал для выхода на рынки 178 стран, среди которых Великобритания, Италия и Нигерия.

Сотрудничество TransferGo и Visa позволит клиентам отправлять и получать деньги через платформу мгновенной отправки платежей Visa Direct. Это значит, что клиенты TransferGo, которые получают деньги или отправляют денежные переводы из-за рубежа, смогут оценить преимущества глобальной системы Visa — скорость и безопасность. Использование такого сервиса позволяет клиентам отправлять платежи напрямую на карту, без использования клиент-банка онлайн или поиска IBAN (международного идентификационного банковского номера). Это быстро, надежно и гарантирует клиентам больше удобства и возможностей в операциях с деньгами.

Это сотрудничество обеспечивает TransferGo возможность напрямую пользоваться преимуществами сервиса Visa Direct. Сервис работает уже в 32 странах, и сегодняшнее партнерство делает возможными моментальные платежи для тысяч клиентов TransferGo. В то же время перспектива выхода на рынки 178 стран означает глобальный фокус коллаборации, что позволит еще большему числу клиентов получить выгоды от скорости и безопасности сервиса.

Комментируя начало партнерства, генеральный директор и сооснователь TransferGo Даумантас Двилинскас отмечает: "Мы полны решимости непрерывно внедрять новое, а это означает, что клиенты и их потребности во главе всего, что мы делаем. Вот почему для нас важно, чтобы больше людей по всему миру смогли оценить преимущества гибких международных переводов, используя более простые, быстрые и безопасные сервисы, такие как Visa Direct. Более того, по мере роста сервиса клиенты также увидят расширение доступа к сервису в странах Африки, Юго-Восточной Азии и Содружества Независимых Государств (СНГ).

"Сейчас люди больше, чем когда-либо, жизненно нуждаются в доступе к быстрым, простым и безопасным способам перевода денег домой и за границу, чтобы поддерживать своих друзей и близких, ― говорит вице-президент Visa Direct Тим Саммерс. ― Мы с нетерпением ждем развития нашего успешного сотрудничества с TransferGo, которое сделает возможными моментальные денежные переводы для еще большего количества пользователей по всему миру".

Напомним, количество клиентов TransferGo насчитывают более 2 млн человек. Компания привлекла дополнительные инвестиции в размере 10 млн долларов, что позволит бизнесу расширить свое присутствие на мировой арене и продолжать запускать новые сервисы на своей международной платформе платежей.