TransferGo оголошує про співпрацю з Visa у створенні світового сервісу миттєвих грошових переказів

Співпраця охоплює 32 ринки, з потенціалом розширення до 178 ринків в майбутньому

Одна з найбільш швидкозростаючих компаній світу у сфері грошових переказів TransferGo започатковує партнерство зі світовим лідером цифрових платежів Visa. Компанії будуть разом розвивати сервіс миттєвих грошових переказів на картки клієнтів в усьому світі. Сервіс вже запущений в 32 країнах, в тому числі в Україні, Німеччині, Росії, Польщі та Туреччині, і в майбутньому має потенціал для виходу на ринки 178 країн, серед яких Великобританія, Італія та Нігерія.

Співпраця TransferGo і Visa дозволить клієнтам відправляти і отримувати гроші через платформу миттєвої відправки платежів Visa Direct. Це означає, що клієнти TransferGo, які отримують гроші або відправляють грошові перекази з-за кордону, зможуть оцінити переваги глобальної системи Visa — швидкість і безпеку. Використання такого сервісу дозволяє клієнтам відправляти платежі безпосередньо на картку, без використання клієнт-банку онлайн або пошуку IBAN (міжнародного ідентифікаційного банківського номера). Це швидко, надійно та гарантує клієнтам більше зручності і можливостей в операціях з грошима.

Ця співпраця забезпечує TransferGo можливість безпосереднього користування перевагами сервісу Visa Direct. Сервіс працює вже в 32 країнах, і сьогоднішнє партнерство робить можливими моментальні платежі для тисяч клієнтів TransferGo. У той же час, перспектива виходу на ринки 178 країн означає глобальний фокус колаборації, що дозволить ще більшій кількості клієнтів отримати вигоди від швидкості і безпеки сервісу.

Коментуючи початок співпраці, генеральний директор і співзасновник TransferGo Даумантас Двілінскас зазначає: "Ми сповнені рішучості безперервно впроваджувати нове, а це означає, що клієнти та їх потреби в пріоритеті всього, що ми робимо. Ось чому для нас важливо, щоб більше людей по всьому світу змогли оцінити переваги гнучких міжнародних переказів, використовуючи простіші, швидші та безпечніші сервіси, такі як Visa Direct. Більш того, у міру зростання сервісу клієнти також побачать розширення доступу до сервісу в країнах Африки, Південно-Східної Азії і Співдружності незалежних держав (СНД).

"Зараз люди більше, ніж будь-коли, потребують доступу до швидких, простих і безпечних засобів переказу грошей додому та за кордон, щоб підтримувати своїх друзів та близьких, — говорить віце-президент Visa Direct Тім Саммерс. — Ми з нетерпінням чекаємо розвитку нашої плідної співпраці з TransferGo, яке зробить можливими моментальні грошові перекази для ще більшої кількості користувачів по всьому світу".

Нагадуємо, що кількість клієнтів TransferGo становить більш ніж 2 млн осіб. Компанія залучила додаткові інвестиції в розмірі 10 млн доларів, що дозволить бізнесу розширити свою присутність на світовій арені та продовжувати запускати нові сервіси на своїй міжнародній платформі платежів.