В трансфере Коноплянки заинтересован клуб из чемпионата Италии

"Сампдория" заинтересована в трансфере украинского хавбека "Шальке" Евгения Коноплянки. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Поздно вечером 27 августа президент итальянского клуба Массимо Ферреро связывался с игроком сборной Украины. Отмечается, что переходу могут помешать слишком высокие запросы украинца по зарплате.

В прошлом сезоне Коноплянка не проходил в основу "Шальке". Он провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забив гол и отдав две результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона 2019/20.

"Сампдория" начала новый сезон в чемпионате Италии разгромным домашним поражением от "Лацио" (0:3). Кроме того, луб Серии А не квалифицировался в еврокубки по итогам прошлого сезона.

Напомним, "Шальке" намерен продать Коноплянку. Украинец поддерживает форму с гельзенкирхенской командой, но ищет новый клуб.

Среди вариантов продолжения карьеры украинца назывались несколько турецких клубов. В какой-то момент казалось, что Коноплянка следующий сезон проведет в "Бешикташе", но стамбульцы подписали игрока на его позицию.