Трансфер Миколенко, рубка Беринчика и соперники Украины в ЛН: топ событий спорта недели

Украинский боксер Денис Беринчик провел уже шестую защиту второстепенного пояса чемпиона мира по версии WBO International, Виталий Миколенко готовится к переезду в английскую Премьер-лигу, а сборная Украины узнала соперников по Лиге наций. Кроме этого состоялся заключительный этап биатлонного Кубка мира в этом календарном году.

Об этом и не только - в обзоре РБК-Украина главных спортивных событий прошедшей недели.

Первый после Ярмоленко

Вот-вот должны официально подтвердить, пожалуй, главную трансферную новость для украинского футбола последних лет. Левый защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко должен стать игроком английского "Эвертона". Во всяком случае украинец уже побывал в Ливерпуле на медосмотре.

По информации The Guardian, трансфер Миколенко обойдется "ирискам" в около 24 миллиона долларов, а контракт будет рассчитан на пять лет.

https://www.theguardian.com/football/2021/dec/17/everton-poised-to-sign-ukraine-left-back-vitaliy-mykolenko-dynamo-kyiv

Таким образом пока еще защитник "Динамо" может стать девятым украинцем, который сыграет в одном из самых престижных футбольных чемпионатов - английской Премьер-лиге. До него в АПЛ играли:

Олег Лужный ("Арсенал" - 75 матчей, "Вулверхэмптон" - 6)

Сергей Ребров ("Тоттенхэм" - 59)

Андрей Шевченко ("Челси" - 48)

Александр Зинченко ("Манчестер Сити" - 41)

Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм" - 32)

Андрей Воронин ("Ливерпуль" - 27)

Алексей Чередник ("Саутгемптон" - 23)

Александр Евтушок ("Ковентри" - 3)

При этом для "Динамо" это будет первая громкая продажа со времен трансфера Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию" летом 2017 года. Тогда немецкий клуб заплатил киевлянам порядка 22,5 млн долларов.

Вновь Шотландия

В четверг, 16 декабря, состоялась жеребьевка Лиги наций. Украина, после года в элите, вновь опустилась в группу B, где сыграет в первой группе с Арменией, Ирландией и Шотландией. С последними, кстати, "желто-синим" еще придется бороться в полуфинале плей-офф за право выхода на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Первые четыре тура состоятся в июне 2022 года, ведь ЧМ-2022 пройдет зимой. Первым соперником Украины станет Ирландия.

Напомним, что из дивизиона A украинцы вылетели после весьма спорного решения засчитать нашей сборной техническое поражение после вспышки коронавируса среди наших игроков в преддверии поединка со Швейцарией. В итоге техническая победа позволила швейцарцам обойти украинцев, оставив нашу сборную на последнем месте в группе.

Самый сложный бой в профи Беринчика

В субботу, 18 декабря, в Броварах украинский легковес Денис Беринчик проводил свою уже шестую защиту второстепенного чемпионского пояса WBO International. В соперниках был россиянин Иса Чаниев. Беринчику важно было побеждать, чтобы иметь хоть какую-то надежду на бой за полноценный пояс чемпиона.

Начиналось все традиционно для Дениса - эпатажный выезд в ринг на кабриолете и разбрасывание подарков в зал. Но на этом шоу не закончилось, и бойцы подарили эффектную рубку в ринге. Возможно, эстетики бокса не хватало, но характер и нерв в бою был. До конца не очень ясно было, кто же лидирует на судейских карточках. Оба бойца рубились, да еще и в начальных раундах россиянин в обмене ударов сильно разбил нос украинцу. Кровотечение из носа Беринчика не прекращалось вплоть до конца боя, что явно мешало украинцу. Но благо для Дениса судьи были едины в своем решении - весьма убедительная победа Беринчика 116-112, 118-110, 118-111.

Фото: Денис Беринчик провел практически весь с сильным кровотечением из носа (facebook.com/K2Ukraine)

Биатлон ушел на новогодние каникулы

Во французском Анси завершился четвертый этап Кубка мира, который стал последним в этом календарном году. Мужская сборная заведомо на хорошие результаты здесь не рассчитывала, отправив резервный состав. А вот женская команда была в достаточно боевом составе. Но ни первым, ни вторым хорошие результаты показать не удалось. Хотя, Елена Билосюк дважды попала в топ-20 в спринте и преследовании.

Также состоялись и первые в сезоне масс-старты. У мужчин украинцы не были представлены, а вот в женской гонке на старт вышли сразу три представительницы Украины - Елена Билосюк, Дарья Блашко и Юлия Джима. Но гонку провалили все, заняв места за пределами топ-25. А ведь всего участвовали 30 биатлонисток.

ЖЕНЩИНЫ

Спринт

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) - 20:22,0 (0+0)

2. Анаис Бескон (Франция) +15,4 (0+0)

3. Эльвира Эберг (Швеция) +16,1 (2+0)

...

18. Елена Билосюк (Украина) +1:03,4 (0+0)

29. Дарья Блашко (Украина) +1:10,9 (1+0)

40. Юлия Джима (Украина) +1:24,2 (0+2)

58. Ирина Петренко (Украина) +1:53,3 (0+0)

94. Ольга Абрамова (Украина) +3:35,2 (3+1)

Преследование

1. Эльвира Эберг (Швеция) - 29:27,0 (1+0+0+1)

2. Жюлья Симон (Франция) +4,2 (0+0+0+1)

3. Ханна Эберг (Швеция) +11,6 (0+0+2+0)

...

20. Дарья Блашко (Украина) +1:52,4 (0+1+0+0)

25. Елена Билосюк (Украина) +2:19,8 (0+0+0+1)

DNF Юлия Джима (Украина) (0+2+3)

Масс-старт

1. Эльвира Эберг (Швеция) - 35:21,7 (1+1+0+0)

2. Жюлья Симон (Франция) +10,7 (0+0+1+1)

3. Кристина Резцова (Россия) +12,1 (0+0+1+1)

...

26. Дарья Блашко (Украина) +3:22,5 (1+1+1+1)

28. Юлия Джима (Украина) +4:05,8 (0+2+0+5)

30. Елена Билосюк (Украина) +5:12,6 (2+0+1+1)

МУЖЧИНЫ

Спринт

1. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) - 23:30,3 (0+0)

2. Эдуард Латыпов (Россия) +7,2 (0+0)

3. Филип Андерсен (Норвегия) +18,2 (0+0)

...

46. Тарас Лесюк (Украина) +1:58,2 (0+0)

55. Артем Тищенко (Украина) +2:11,1 (0+0)

108. Руслан Ткаленко (Украина) +4:12,1 (1+2)

Преследование

1. Кантен Фийон Майе (Франция) - 30:58,3 (0+0+0+0)

2. Эдуард Латыпов (Россия) +16,1 (0+1+1+0)

3. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) +16,2 (0+0+0+0)

...

51. Артем Тищенко (Украина) +4:43,4 (0+0+1+1)

59. Тарас Лесюк (Украина) +6:52,5 (0+0+3+2)

Масс-старт

1. Эмильен Жаклен (Франция) - 35:54,8 (0+0+1+0)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) +3,5 (1+1+0+0)

3. Тарьей Бе (Норвегия) +10,3 (0+0+1+0)

Чемпионство в пляжном волейболе

Украинский дуэт - Ангелина Хмиль и Татьяна Лазаренко, стали обладательницами золотых наград молодежного чемпионата мира по пляжному волейболу. Украинки выиграли все шесть матчей на турнире, который проходил в Таиланде, а в финале обыграли волейболисток из Испании - 2:1. Это первый подобный успех для Украины в истории.

Фото: Татьяна Лазаренко (слева) и Ангелина Хмиль (справа) с золотыми медалями (volleyballworld.com)

Норвежки - новые чемпионки мира по гандболу

В Испании завершился гандбольный чемпионат мира среди женщин. Победу одержала сборная Норвегии, которая одержала волевую победу над олимпийскими чемпионками Токио-2020 сборной Францией - 29:22 (12:16, 17:6). "Бронзу" завоевали датчанки, обыграв в матче за третье место местную сборную Испании - 35:28 (16:13, 19:15).

Украина в финальную стадию не пробилась. Да и вообще наши гандболистки последний раз выступали на женском ЧМ в далеком 2009-м году.