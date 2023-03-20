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На трамвайному маршруті №33 відремонтовано колії та випущено нові вагони "Татра-Юг", - Кличко

Фото: на трамвайному маршруті №33 відремонтовано колії та випущено нові вагони "Татра-Юг" (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлія Бойко

Трамвайний маршрут №33 у Києві повністю відновлено. Там відремонтовано колії та курсуватимуть нові вагони "Татра-Юг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Сьогодні на маршрут №33 (з Троєщини на Дарницю) вийшли 8 новеньких трамваїв українського виробника "Татра-Юг". Тепер маршрут курсування повністю відновлений. Нові трамваї курсуватимуть оновленими коліями, що відремонтували на ділянці між вулицями Павла Усенка і Карельським провулком", - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, загалом оновлено 1076 метрів трамвайної колії. Замінено 1809 шпал, демонтовано 2 стрілочних переїзди. Наразі завершують роботи з благоустрою.

Інтервал руху трамвая №33 у пікові години складатиме 15 хвилин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 20 березня у зв’язку із закінченням ремонту трамвайних колій повністю відновлюється рух 6 трамвайних маршрутів, які раніше працювали за скороченими схемами: №№ 8, 22, 23, 29, 32 і 33.

Також повідомлялося, що на червоній гілці Київського метрополітену почав курсувати патріотичний арт-потяг, який розписали митці у подарунок місту. На його вагонах зображені патріотичні малюнки, слова та фрази, що стали символічними за час повномасштабної війни.

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Віталий КличкоКиїв