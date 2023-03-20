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На трамвайном маршруте №33 отремонтированы пути и выпущены новые вагоны "Татра-Юг", - Кличко

Фото: на трамвайном маршруте №33 отремонтированы колеи и выпущены новые вагоны "Татра-Юг" (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлия Бойко

Трамвайный маршрут №33 в Киеве полностью восстановлен. Там отремонтированы колеи и будут курсировать новые вагоны "Татра-Юг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Сегодня на маршрут №33 (из Троещины на Дарницу) вышли 8 новеньких трамваев украинского производителя "Татра-Юг". Теперь маршрут курсирования полностью восстановлен. Новые трамваи будут курсировать по обновленным путям, которые отремонтировали на участке между улицами Павла Усенко и Карельским переулком", - сообщил Виталий Кличко.

По его словам, всего обновлено 1076 метров трамвайного пути. Заменено 1809 шпал, демонтировано 2 стрелочных переезда. В настоящее время завершают работы по благоустройству.

Интервал движения трамвая №33 в пиковые часы составит 15 минут.

Напомним, ранее сообщалось, что с 20 марта в связи с окончанием ремонта трамвайных путей полностью восстанавливается движение 6 трамвайных маршрутов, ранее работавших по сокращенным схемам: №№ 8, 22, 23, 29, 32 и 33.

Также сообщалось, что на красной ветке Киевского метрополитена начал курсировать патриотический арт-поезд, расписанный художниками в подарок городу. На его вагонах изображены патриотические рисунки, слова и фразы, ставшие символическими во время полномасштабной войны.

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Виталий КличкоКиев