Трампу заборонили висуватися у президенти в штаті Мен, - CNN

Державний секретар штату Мен, демократка Шенна Беллоуз, оголосила це рішення в четвер, 28 грудня, після того, як головувала на адміністративному слуханні на початку цього місяця щодо відповідності Трампа займаній посаді. Оскарження проти політика подала двопартійна група колишніх законодавців штату.

Рішення Беллоуз може бути оскаржене в суді штату, команда Трампа, вірогідно, оскаржить його.

"Я не просто так дійшла такого висновку "Демократія священна... Я пам'ятаю, що жоден держсекретар ніколи не позбавляв кандидата в президенти доступу до виборчих бюлетенів на підставі третього розділу Чотирнадцятої поправки. Я також пам'ятаю, однак, що жоден кандидат у президенти ніколи раніше не брав участі в заколоті", - написала Беллоуз.

Тим не менше, припускає CNN, рішення суду штату Мен спирається на імпульс, про який заявляли критики Трампа після аналогічного рішення суду штату Колорадо. Кілька інших штатів, таких як Мічиган та Міннесота, відхилили подібні спроби.

Ратифікована після Громадянської війни 14-та поправка говорить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. Однак це положення є розпливчастим і не уточнює, як саме має бути реалізована ця заборона.

Вибори у Сполучених Штатах

Чергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.

Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден, а від республіканців – колишній глава держави Дональд Трамп.

20 грудня Верховний суд штату Колорадо вирішив, що Трамп, відповідно до 14-ї поправки до Конституції США, не може брати участь у праймеріз на території штату. Причина – його "участь у повстанні проти Сполучених Штатів", яким суд визнав штурм прихильниками політика Капітолію 6 січня 2021 року.

Рішення суду зобов'язало держсекретаря штату Колорадо виключити Трампа з праймеріз Республіканської партії у штаті 5 березня. Водночас це не заважає політику балотуватися в інших штатах.

Команда Трампа подала апеляцію до Верховного Суду США. Засідання за скаргою заплановане на 4 січня 2024 року. Рішення суду, ймовірно, буде застосовано на території всієї країні.

Трамп заперечує правопорушення, пов'язані зі штурмом Капітолію, і вважає юридичні претензії безпідставними.

Більшість юристів вважають, що це питання для усієї країни вирішить Верховний Суд США.

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