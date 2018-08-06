Трампу предлагают ужесточить меры против иностранных хакеров

На мерах против хакеров настаивают Госдеп, Пентагон и Минфин США

Администрация президента США Дональда Трампа предложила ему список дополнительных мер для противодействия связанным с Россией, Китаем, Ираном и КНДР хакерам. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что на введении дополнительных мер для противодействия хакерам настаивают Государственный департамент США, Пентагон и Минфин. Они в качестве аргумента приводят тот факт, что российские хакеры в 2017 году внедрились в энергосистемы США. Кроме того WSJ отмечает, что Трамп серьезно относится к таким предложениям.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в США арестовали украинских хакеров по результатам международного киберрасследования. Подозреваемые являются членами хакерской группировки Carbanak. По данным следствия, банда украла до 1 млрд евро из банков путем изменения остатков на счетах и запрограммировав банкоматы на выдачу наличных. Преступникам удалось организовать хакерские атаки на 300-400 банков России. Минюст США сообщил, что представители Mastercard и Visa присоединятся к ФБР.