Трампу пропонують посилити заходи проти іноземних хакерів

На заходах проти хакерів наполягають Держдеп, Пентагон і Мінфін США

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала йому список додаткових заходів для протидії пов'язаним з Росією, Китаєм, Іраном і КНДР хакерам. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Повідомляється, що на введенні додаткових заходів для протидії хакерам наполягають Державний департамент США, Пентагон і Мінфін. Вони як аргумент наводять той факт, що російські хакери в 2017 році зламали енергосистеми США. Крім того WSJ зазначає, що Трамп серйозно ставиться до таких пропозицій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в США заарештували українських хакерів за результатами міжнародного кіберрозслідування. Підозрювані є членами хакерського угруповання Carbanak. За даними слідства, банда вкрала до 1 млрд євро з банків шляхом зміни залишків на рахунках і запрограмувавши банкомати на видачу готівки. Злочинцям вдалося організувати хакерські атаки на 300-400 банків Росії. Мін'юст США повідомив, що представники Mastercard і Visa приєднаються до ФБР.