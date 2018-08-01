В США арестовали украинских хакеров за большим международным киберрасследованием, - Reuters

Их обвиняют в похищении массивов номеров платежных карт и других данных американского бизнеса

Прокуроры США обеспечили аресты нескольких украинцев, которых обвиняют в похищении массивов номеров платежных карт и других данных американского бизнеса. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, подозреваемые являются членами Carbanak, хакерской банды, которая, по словам правоохранительных органов и частных киберследователей, является одной из самых плодовитых в мире организаций по киберпреступности.

В операции по разоблачению банды были вовлечены различные органы, включая испанскую полицию, Европейскую банковскую федерацию, банки частного сектора и охранные компании, ФБР, власти Беларуси, Тайвани и Румынии.

Официальное объявление Министерства юстиции США запланировано на 1 августа. Источники издания сообщили об арестах в Сиэтле. Также Министерство юстиции заявило, что представители компаний Mastercard и Visa присоединятся к прокурорам и ФБР, чтобы сообщить об арестах и обвинениях в крупном международном киберрасследовании.

Ранне испанская полиция арестовала подозреваемого украинского лидера Carbanak в марте. По данным следствия, банда украла до 1 млрд евро из банков путем изменения остатков на счетах и запрограммировав банкоматы на выдачу наличных.

El Mundo писало, 34-летний украинец Денис К. жил анонимно в Аликанте с женой и сыном и был арестован 6 марта. По данным испанского МВД, преступникам удалось организовать хакерские атаки на 300-400 банков России. С 50 российских банков деньги были похищены.

Напомним, что российские хакеры в начале июня атаковали компьютерные сети немецкого телеканала ZDF и телерадиокомпании WDR.