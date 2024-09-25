Трампу повідомили про погрози з боку Ірану вбити його

Співробітники розвідки поінформували кандидата у президенти США Дональда Трампа про реальні загрози його вбити. Вони йшли від Ірану.

Як пише видання, про це у вівторок, 24 вересня, повідомили представники передвиборчого штабу Трампа. Так, директор з комунікацій передвиборної кампанії республіканця Стівен Чунг заявив, що співробітники Управління директора національної розвідки (ODNI) поінформували колишнього президента "щодо реальних і конкретних загроз з боку Ірану вбити його у спробі дестабілізувати обстановку та посіяти хаос" у США.

"Співробітники розвідки встановили, що ці постійні та скоординовані атаки посилилися за останні кілька місяців, і співробітники правоохоронних органів усіх відомств працюють над тим, щоб забезпечити захист президента Трампа та відсутність втручання у вибори", - сказав Чунг.

У свою чергу представник ODNI в електронному листі у вівторок увечері підтвердив проведення брифінгу, але відмовився повідомити будь-які подробиці.

Що цьому передувало

Вибори президента США у 2024 році ознаменувалися сплеском політичних загроз. Зокрема, на Трампа за цей час було скоєно два замахи. А у виборчому офісі віце-президента США Камали Гарріс у Темпі (штат Арізона) були здійсненні постріли, а співробітники виборчої комісії зазнали нападів.

Axios уточнює, що американські чиновники вважають Іран найбільшою загрозою майбутніх виборів у листопаді. Минулого тижня слідчі США заявили, що іранські "зловмисні кіберзлочинці" надіслали електронні листи соратникам щодо передвиборчої кампанії президента Джо Байдена з "непублічними матеріалами", вкраденими з кампанії Трампа влітку.

Також видання нагадує, що минулого тижня ФБР, CISA та ODNI у спільній заяві сказали, що літня кібератака, яка сталася перед тим, як Байден призупинив свою кампанію, є "прикладом багатостороннього підходу Ірану" до "розпалювання розбрату та підриву довіри" до виборчого. процесу у США.

Крім того, минулого тижня представник передвиборного штабу віце-президента Камали Гарріс заявив, що команда співпрацювала з владою з того часу, як їй стало відомо, "що особи, пов'язані з передвиборчим штабом тодішнього Байдена, були серед передбачуваних жертв цієї іноземної операції з надання впливу" після того, як їхні особисті електронні листи були зламані.