Райана Рута звинуватили у замаху на вбивство Трампа, - AP

У вівторок Райану Уеслі Руту звинуватили в замаху на вбивство кандидата в президенти США Дональда Трампа. Мова йде про подію 15 вересня цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press та Axio s .

Зазначається, що Райана Уеслі Рута було звинувачено у двох федеральних злочинах, пов'язаних з вогнепальною зброєю. Нові звинувачення, які містяться в обвинувальному висновку з п'яти пунктів, відображають думку Міністерства юстиції.

На їхню думку, Рут методично планував вбивство кандидата від республіканців, цілячись із гвинтівки в чагарник, що оточує поле для гольфу Трампа в Вест-Палм-Біч, того дня, коли колишній президент грав на ньому. За словами обвинувачів, Рут залишив після себе записку, де описав свої наміри.

Згідно з судовими документами, справу було передано Ейлін Кеннон, призначеній Трампом федеральній судді, яка викликала пильну увагу у зв'язку з тим, що вела кримінальну справу за звинуваченням Трампа у незаконному зберіганні секретних документів у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. У липні вона припинила цю справу і це рішення зараз оскаржується командою спеціального адвоката Джека Сміта.

Звинувачення в замаху на вбивство було вирішено напередодні під час судового засідання в понеділок, на якому прокурори успішно відстоювали право 58-річного Рута залишитися за ґратами, оскільки він може втекти від правосуддя і становить загрозу громадській безпеці.

Вони стверджували, що за кілька місяців до арешту 15 вересня він написав про свої плани вбити Трампа в рукописній записці, в якій назвав свої дії невдалим "замахом на Дональда Трампа" і запропонував 150 000 доларів тому, хто зможе "закінчити роботу". Ця записка знаходилася в коробці, яку Рут, мабуть, підкинув у будинок невідомого свідка за кілька місяців до свого арешту.

Ця людина розкрила листа, сфотографувала першу сторінку листа, адресованого "Дорогому світу", і зв'язалася з правоохоронними органами після замаху.

Прокурори також заявили, що Рут зберігав у своїй машині написаний від руки список місць, де у серпні, вересні та жовтні виступав чи мав виступати Трамп.

Associated Press зазначає, що обвинувачення в замаху на вбивство одного з основних кандидатів у президенти тягне за собою потенційне довічне ув'язнення в разі визнання винним. Інші обвинувачення в обвинувальному висновку включають напад на федерального офіцера, зберігання вогнепальної зброї з метою сприяння вчиненню насильницького злочину і два початкові обвинувачення у вогнепальній зброї, висунуті йому минулого тижня.

Потенційній стрілянині запобігли, коли співробітник Секретної служби охорони Трампа помітив частково приховане обличчя чоловіка і ствол гвинтівки, що стирчав з-під огорожі поля для гольфу, перед місцем, де грав Трамп. Агент вистрілив у напрямку Раута, який прискорився і був зупинений правоохоронними органами в сусідньому окрузі.

За словами офіційних осіб, Раут не робив жодних пострілів і не тримав Трампа в полі зору, проте він залишив після себе цифрову камеру, рюкзак, заряджену гвинтівку типу СКС із прицілом і пластиковий пакет із їжею.