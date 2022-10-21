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Трампу направили повістку для надання свідчень по штурму Капітолію

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Комітет Палати представників, який займається розслідуванням штурму Капітолію в січні 2021 року, направив колишньому президенту Дональду Трампу повістки для надання свідчень у Конгресі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Також повідомляється, що Трамп до 4 листопада має надати необхідні документи. На допит його викликають на 14 листопада.

"Ми усвідомлюємо, що повістка колишньому президенту - це значний та історичний крок. Нам непросто далося рішення піти на цей крок", - йдеться у тексті послання.

Також повідомляється, що Трамп може відмовитися від надання свідчень. Як пише CNN, поки проходитимуть юридичні процедури, комітет може бути розформовано, якщо республіканці переможуть на виборах наступного місяця.

Зазначимо, розслідування стосується подій 6 січня 2021 року, коли натовп прихильників Трампа увірвався до Конгресу, намагаючись зірвати затвердження результатів виборів, на яких переміг Джо Байден.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ писали, що Трампу загрожує суд через підозри у сприянні штурму Капітолію. За інформацією Axios, його також підозрюють у тому, що він намагався досягти перегляду результатів виборів усіма доступними способами.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКапітолій