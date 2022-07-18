Трампу грозит суд из-за подозрений в содействии штурму Капитолия, - Axios

Экс-президента США Дональда Трампа могут судить из-за подозрений в содействии штурму Капитолия. Комитет Палаты представителей США планирует передать соответствующие доказательства в американский Минюст.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Комитет уже более года пытается собрать доказательства причастности Трампа к штурму Капитолия, который состоялся в 2021 году. Там предполагают, что экс-президент спровоцировал и умышленно продлил атаку на Капитолий.

Издание отмечает, что во время восьмого слушания в комитете, которое состоится на этой неделе, должны быть представлены доказательства того, что Трамп саботировал свои обязанности и не остановил штурм Капитолия.

По информации Axios, Трампа также подозревают в том, что он пытался достичь пересмотра результатов выборов всеми доступными способами.

Стоит заметить, что 6 января 2021 года поклонники Трампа ворвались в Капитолий, где утверждали результаты выборов президента США. Тогда погибли пятеро человек, включая полицейских. Еще против сотни людей завели уголовные дела.