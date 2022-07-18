ua ru
Пн, 18 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Трампу грозит суд из-за подозрений в содействии штурму Капитолия, - Axios

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 20:46
Трампу грозит суд из-за подозрений в содействии штурму Капитолия, - Axios Фото: Дональд Трамп, экс-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Экс-президента США Дональда Трампа могут судить из-за подозрений в содействии штурму Капитолия. Комитет Палаты представителей США планирует передать соответствующие доказательства в американский Минюст.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Комитет уже более года пытается собрать доказательства причастности Трампа к штурму Капитолия, который состоялся в 2021 году. Там предполагают, что экс-президент спровоцировал и умышленно продлил атаку на Капитолий.

Издание отмечает, что во время восьмого слушания в комитете, которое состоится на этой неделе, должны быть представлены доказательства того, что Трамп саботировал свои обязанности и не остановил штурм Капитолия.

По информации Axios, Трампа также подозревают в том, что он пытался достичь пересмотра результатов выборов всеми доступными способами.

Стоит заметить, что 6 января 2021 года поклонники Трампа ворвались в Капитолий, где утверждали результаты выборов президента США. Тогда погибли пятеро человек, включая полицейских. Еще против сотни людей завели уголовные дела.

Напомним, ранее стало известно, что сорок пятый президент США Дональд Трамп может уже в сентябре объявить об участии в выборах 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Капитолий
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
DAILY
За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит
Милан Лелич, Владислав Красинский За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит