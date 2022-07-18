Трампу грозит суд из-за подозрений в содействии штурму Капитолия, - Axios
Экс-президента США Дональда Трампа могут судить из-за подозрений в содействии штурму Капитолия. Комитет Палаты представителей США планирует передать соответствующие доказательства в американский Минюст.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Комитет уже более года пытается собрать доказательства причастности Трампа к штурму Капитолия, который состоялся в 2021 году. Там предполагают, что экс-президент спровоцировал и умышленно продлил атаку на Капитолий.
Издание отмечает, что во время восьмого слушания в комитете, которое состоится на этой неделе, должны быть представлены доказательства того, что Трамп саботировал свои обязанности и не остановил штурм Капитолия.
По информации Axios, Трампа также подозревают в том, что он пытался достичь пересмотра результатов выборов всеми доступными способами.
Стоит заметить, что 6 января 2021 года поклонники Трампа ворвались в Капитолий, где утверждали результаты выборов президента США. Тогда погибли пятеро человек, включая полицейских. Еще против сотни людей завели уголовные дела.
Напомним, ранее стало известно, что сорок пятый президент США Дональд Трамп может уже в сентябре объявить об участии в выборах 2024 года.
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