Трампа змусили подати фінансовий звіт, щоб уникнути арешту майна

Справа про цивільне шахрайство Трампа

У лютому суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Артур Енгорон виніс рішення проти Трампа, двох його старших синів, - Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа, - а також інших осіб, пов'язаних з Trump Organization. За позовом генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс їх звинуватили у завищенні статків колишнього президента та вартості його майна для отримання кращих умов кредитування та страхування.

Зокрема, Трамп завищував вартість нерухомості, зокрема свого маєтку Мар-а-Лаґо у Флориді, пентхаусу в манхеттенському хмарочосі "Трамп-тауер", а також різних офісних будівель і полів для гольфу.

Судовий процес у справі зосередився на тому, скільки політик має сплатити штрафних санкцій. 24 лютого суддя штату Нью-Йорк Артур Енгорон офіційно зобов'язав Трампа сплатити 454,2 млн доларів після того, як його визнали винним у маніпулюванні власним капіталом. Крайній термін для винесення рішення був встановлений на 25 березня. Адвокати політика заявили про неможливість сплатити таку суму.

Трамп подав апеляцію на це рішення. 25 березня апеляційний суд призупинив рішення Верховного суду штату Нью-Йорк і зобов'язав політика внести протягом 10 днів заставу на суму 175 млн доларів, що гарантувало імунітет від арешту активів.

У понеділок, 1 квітня, Трамп вніс заставу в розмірі 175 млн доларів, гарантуючи, що прокурор Джеймс не заарештує жодного з його активів або банківських рахунків під час апеляції.

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