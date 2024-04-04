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Трампа змусили подати фінансовий звіт, щоб уникнути арешту майна

Фото: екс-президент США Дональд Трамп (Gage Skidmore/flickr.com)
Автор: Валерій Савицький

Верховний суд штату Нью-Йорк відхилив подані Дональдом Трампом документи про заставу на суму 175 млн доларів у справі про цивільне шахрайство через відсутність поточного фінансового звіту політика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

В електронній системі подання документів суду зазначається, що "облігація/зобов'язання" Трампа було "повернуте на виправлення".

"Суд повернув перелічені нижче документи з наступних причин: Будь ласка, додайте поточний фінансовий звіт і довіреність. Крім того, будь ласка, вкажіть ім'я уповноваженого представника під рядком для підпису на сторінці "Підприємство". Будь ласка, скористайтеся посиланням "Завантажити документ" для Doc. 1707, щоб повторно подати виправлену заявку. Дякую і гарного вам дня", - йдеться у повідомленні суду.

Справа про цивільне шахрайство Трампа

У лютому суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Артур Енгорон виніс рішення проти Трампа, двох його старших синів, - Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа, - а також інших осіб, пов'язаних з Trump Organization. За позовом генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс їх звинуватили у завищенні статків колишнього президента та вартості його майна для отримання кращих умов кредитування та страхування.

Зокрема, Трамп завищував вартість нерухомості, зокрема свого маєтку Мар-а-Лаґо у Флориді, пентхаусу в манхеттенському хмарочосі "Трамп-тауер", а також різних офісних будівель і полів для гольфу.

Судовий процес у справі зосередився на тому, скільки політик має сплатити штрафних санкцій. 24 лютого суддя штату Нью-Йорк Артур Енгорон офіційно зобов'язав Трампа сплатити 454,2 млн доларів після того, як його визнали винним у маніпулюванні власним капіталом. Крайній термін для винесення рішення був встановлений на 25 березня. Адвокати політика заявили про неможливість сплатити таку суму.

Трамп подав апеляцію на це рішення. 25 березня апеляційний суд призупинив рішення Верховного суду штату Нью-Йорк і зобов'язав політика внести протягом 10 днів заставу на суму 175 млн доларів, що гарантувало імунітет від арешту активів.

У понеділок, 1 квітня, Трамп вніс заставу в розмірі 175 млн доларів, гарантуючи, що прокурор Джеймс не заарештує жодного з його активів або банківських рахунків під час апеляції.

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Дональд Трамп