Трампа змогли переконати, що Путін "водить його за ніс", - Politico

Важливим моментом стало коротке спілкування Дональда Трампа з Володимиром Зеленським на полях церемонії - перша їхня зустріч з моменту провальної бесіди в Овальному кабінеті. Ця розмова, на думку європейських союзників України, ознаменувала зрушення в настроях.

Трамп проти Путіна

Після 15-хвилинної зустрічі Трамп опублікував у Truth Social різке повідомлення на адресу Володимира Путіна: "Володимире, СТОП! Пізніше він додав: "Може, він і не хоче зупиняти війну, просто тягне час".

Кір Стармер і Емманюель Макрон протягом кількох місяців намагалися переконати Трампа послабити тиск на Зеленського і зосередитися на Путіні, стверджуючи, що російський лідер "водить його за ніс".

Публічне невдоволення Путіним з боку Трампа стало предметом негласного схвалення серед дипломатів у Лондоні та Парижі. Їхні зусилля, схоже, починають приносити плоди.

Зеленський вплинув на Трампа

За словами одного з колишніх британських послів, Зеленському "вдалося вплинути на мислення Трампа" в Римі. Велика Британія і Франція протягом усього часу наголошували, що Путін "нешанобливо ставиться до Трампа, постійно порушуючи оголошене ним же перемир'я".

Зазначається, що Трамп болісно реагує на загибель людей - це може бути його слабким місцем, на яке впливають союзники України. Однак тепер Лондон і Париж із тривогою очікують, чи вдасться втримати президента США на більш жорсткій лінії щодо Кремля.

Узгоджений тиск Лондона і Парижа

Поворот у позиції США став можливий завдяки скоординованим діям Стармера і Макрона, які використовували свої канали зв'язку з Білим домом для передачі чіткого сигналу: Путіну не можна довіряти.

Глава британського МЗС Девід Ламмі повідомив, що цього року говорив із держсекретарем США Марко Рубіо вже 13 разів. Стармер і Трамп спілкувалися майже настільки ж часто. За лаштунками ключовими фігурами в британській команді стали радник із нацбезпеки Джонатан Пауелл і міністр оборони Джон Гілі, за підтримки американського посла Марка Бернетта.

Французький чиновник додав: "На даний момент Трамп зрозумів, що Путіну довіряти не можна. Це те, що Макрон постійно намагається донести до нього. Така в нас зараз стратегія".

Стівен Пайфер із вашингтонського інституту Brookings зазначив, що Трамп раніше не звертав увагу на ігнорування запитів США з боку Путіна, але його останні заяви "показують, що він відчуває, що його водять за ніс".

Перелом чи ілюзія

Хоча минулий тиждень може здатися дипломатичним успіхом для Великої Британії та Франції, він вкрай неміцний. Орісія Луцевич із Chatham House застерігає: зустріч у Ватикані справила "одноденний ефект", але потрібні реальні політичні кроки, а не тільки заяви в соцмережах.

Історія підходу США до переговорів показує, наскільки безсилими можуть бути спроби Європи. Нещодавній приклад - відмова Рубіо брати участь у саміті в Лондоні та заяви Трампа про необхідність поступки Криму.

Колишній посол заявив: "Ми повинні вирішити, чи станемо на бік поганої угоди Трампа, чи підтримаємо європейських союзників". Поки що Стармер уникає прямої відповіді, а британський уряд повторює: умови перемир'я можуть бути визначені тільки в результаті переговорів з Україною.

Недовіра до Путіна і дипломатичний глухий кут

Путін поки що не дав конкретної відповіді на ініціативи з боку України та США. Його оголошення про триденне перемир'я до 9 травня викликало недовіру в Києві та серед західних союзників. Того самого дня на знак солідарності з Україною у Львові може відбутися зустріч глав МЗС ЄС, можливо, за участю Девіда Ламмі.

З кожним днем без просування з боку Москви Трамп дедалі більше роздратований тим, що не може домогтися угоди в обіцяні перші 100 днів президентства, не кажучи вже про перші 24 години.

"Тепер головне питання в тому, чи готовий він змінити курс і зайняти більш жорстку позицію щодо Росії, або просто звинуватить обидві сторони і відступить", - підсумував Пайфер.

Поки Трамп остаточно не відмовиться від спроб, Великобританія, схоже, готова продовжувати давати йому шанс.