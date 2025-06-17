У Трампа згорнули групу, яка формувала стратегію тиску на РФ: що з'ясувало Reuters

Причиною стали дедалі більші сумніви самого Трампа в доцільності конфронтаційного курсу щодо Москви.

Що сталося

Робоча група, створена навесні, втратила оберти в травні, коли стало зрозуміло, що президент США не виявляє інтересу до її роботи.

За словами одного з джерел видання, "під кінець він втратив оберти, тому що президента там не було". Останнім ударом стало масштабне звільнення команди Ради національної безпеки, зокрема тих, хто відповідав за політику щодо України.

Трамп, який під час кампанії обіцяв припинити війну в Україні вже в перший день свого президентства, останніми місяцями дедалі частіше висловлює невдоволення відсутністю результатів.

За словами джерел, він почав заявляти, що США взагалі можуть вийти з процесу мирного посередництва.

Загроза припинення підтримки

Фактичне згортання ініціативи викликає стурбованість серед союзників США, особливо напередодні саміту НАТО.

Побоювання викликає примирливий тон Трампа щодо Росії: нещодавно він заявив, що виключення Москви з G8 було помилкою. Такий курс може підірвати єдність Заходу та поставити під загрозу підтримку України в найбільш критичний момент війни.

За словами чиновників, робоча група включала представників Держдепу, Пентагону, Мінфіну та розвідки, а координував її високопосадовець Ради нацбезпеки США Ендрю Пік, якого усунули з посади в травні. Хто віддав наказ про згортання ініціативи - досі не відомо.