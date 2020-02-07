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У Трампа затримують постачання зброї Україні на 30 млн доларів, - BuzzFeed

Новини » Політика     07.02.2020 - 17:48
У Трампа затримують постачання зброї Україні на 30 млн доларів, - BuzzFeed
Фото: Білий будинок (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Білий дім кілька місяців затримує комерційні поставки

Адміністрація президента США Дональда Трампа затримує комерційні поставки зброї Україні на 30 млн доларів, українська сторона хоче повернути гроші. Про це пише видання BuzzFeed News.

Відзначимо, в основі історії з імпічментом Трампа була затримка 391 млн доларів на військову допомогу Україні, однак цей пакет був не єдиною передачею озброєнь. За даними BuzzFeed, кілька прямих комерційних поставок зброї досі залишаються замороженими.

Зокрема, адміністрація Трампа відмовляє у схваленні принаймні шести комерційних замовлень на загальну суму близько 30 млн доларів. Джерела BuzzFeed стверджують, що п'ять угод припинені приблизно на рік, а шоста - на термін більше року.

Посольство США в Україні відмовляється коментувати це питання, а Білий дім і Державний департамент не відповіли на запити про коментарі. Також свої коментарі не надав і "Укроборонпром".

Джерела вважають, що затримки можуть бути пов'язані зі спробою Китаю купити українську компанію "Мотор Січ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2020 році Україна отримає від Сполучених Штатів системи озброєння, зокрема, протикорабельні ракети.

До цього президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет на 2020 фінансовий рік, у якому передбачена військова допомога для України в сумі 300 млн доларів.

Ключовий свідок у справі імпічменту Трампа залишає Білий дім, - CNN
Новини України Сполучені Штати АмерикиоружиеДональд Трамп
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