Трампа визнали винним у справі про гроші за мовчання порноакторки: що далі

Тепер суддя має ухвалити рішення про покарання для Трампа. За цією справою Трампу було висунуто звинувачення за 34 пунктами. Суто теоретично, йому може загрожувати від 4 до 136 років за ґратами, але за більшістю прогнозів, покарання навряд чи буде пов'язане з позбавленням волі взагалі.

Можливо, покарання для Трампа обмежиться випробувальним терміном. Ще один варіант - домашній арешт.

Але це не завадить Трампу балотуватися на виборах президента США. Ба більше, навіть якщо Трампа відправлять за ґрати, а він переможе на виборах, то свої президентські повноваження він зможе виконувати з в'язниці.

Деталі справи

Згідно з матеріалами прокуратури, у розпал президентських виборів-2016 (на яких Трамп здобув перемогу) його адвокат заплатив Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, за те, що вона мовчатиме, що в неї з Трампом був секс.

За час процесу було заслухано свідчення понад двадцяти свідків. Серед них юристи, аналітики та медіаменеджери. Однак найбільший інтерес викликали двоє свідків:

екс-юрист Трампа Майкл Коен;

порноактриса Стормі Деніелс.

Здебільшого саме на свідченнях Коєна і будується обвинувачення, адже він заявив, що понад двадцять разів обговорював із Трампом, як краще зам'яти історію з Деніелс, і діяв за прямими вказівками експрезидента.

Ще більший ажіотаж серед публіки викликали свідчення порноактриси. Деніелс докладно розписала всі подробиці того, що трапилося, аж до пози, в якій вона займалася сексом із Трампом і скільки він тривав.

Позиція Трампа

Сам експрезидент зазвичай у суді зберігав мовчання, ба більше кілька разів навіть був помічений дрімаючим під час засідань.

Натомість одразу після виходу із сесійної зали, перед численними камерами, він себе майже не стримував, звинувачуючи прокуратуру і суд в упередженості та виконанні політичного замовлення.

В організації процесу він звинувачує особисто чинного президента США Джо Байдена, який таким шляхом нібито намагається прибрати конкурента на виборах.