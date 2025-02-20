У Трампа вирішили скоротити бюджет Пентагону

Як пише видання, Гегсет наказав до 24 лютого підготувати запропоновані скорочення бюджету на 8% згідно з меморандумом, який містить список із 17 категорій, які адміністрація Трампа хоче вилучити. Серед них: операції на південному кордоні США, модернізація ядерної зброї та протиракетної оборони, а також придбання підводних човнів, односторонніх ударних безпілотників та інших видів озброєнь.

Бюджет Пентагону на 2025 рік становить близько 850 мільярдів доларів, і на Капітолійському пагорбі існує широкий консенсус щодо того, що значні видатки необхідні для стримування загроз, зокрема з боку Китаю та Росії. У разі повного ухвалення запропоновані скорочення становитимуть десятки мільярдів доларів у кожен із наступних п'яти років.

WP зазначає, що бюджетна директива Гегсета слідує за окремим розпорядженням адміністрації Трампа щодо надання списків тисяч працівників Міністерства оборони, які перебувають на випробувальному терміні, і яких планують звільнити цього тижня. Ці зусилля контролюються Департаментом урядової ефективності (DOGE).

Разом ці зусилля, як пише WP, складають вражаючу атаку на найбільше державне відомство, що налічує понад 900 000 цивільних працівників, багато з яких є ветеранами. Пентагон також контролює близько 1,3 млн військовослужбовців строкової служби та ще майже 800 000 військовослужбовців Національної гвардії та резерву. Але принаймні поки що, адміністрація Трампа звільнила військовослужбовців від радикальних бюджетних скорочень.

У меморандумі Гегсет намагався представити запропоновані скорочення як продовження політики Трампа "мир через силу", незважаючи на відхід від минулої практики президента, який збільшував військові видатки і хвалився цим. Раніше республіканці, включно з Гегсетом, роками критикували демократів за недостатні витрати на національну оборону.