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У Трампа вирішили не розривати контракти зі SpaceX після сварки з Маском, - WSJ

Вашингтон, Неділя 20 липня 2025 10:22
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У Трампа вирішили не розривати контракти зі SpaceX після сварки з Маском, - WSJ Фото: Дональд Трамп та Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Адміністрація президента США Дональда Трампа роздумувала над розірванням контрактів з компанією SpaceX. Це сталося після сварки Трампа та Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами джерел видання, лише через кілька днів після того, як Трамп на початку червня порушив питання про розрив зв'язків з бізнесом Маска, його адміністрація ініціювала перегляд контрактів SpaceX.

Як зазначали співрозмовники, мета такого аналізу - виявити потенційні марнотратства в багатомільярдних угодах, які компанія має з урядом США.

Але посадовці адміністрації Трампа вирішили, що не можуть скасувати більшість угод, оскільки вони є критично важливими для Міністерства оборони США та NASA.

Як пише WSJ, попередня оцінка підтвердила домінування SpaceX як провідного світового виробника ракетних установок та основного постачальника супутникового інтернету.

Сварка Трампа і Маска

Ілон Маск після повернення Дональда Трампа на пост президента США очолив Департамент ефективності уряду (DOGE). Наприкінці травня мільярдер повернувся до бізнесу.

Незабаром між Маском і президентом США виникла гучна сварка, оскільки бізнесмен розкритикував законопроєкт Трампа про витрати Конгресу.

В одному зі своїх постів в соцмережах Ілон Маск написав, що Трамп фігурує у файлах Епштейна, якого звинувачують у схилянні неповнолітніх до секс-бізнесу. Проте згодом він видалив публікацію.

Маск також писав в Х, що шкодує про деякі свої пости про Трампа, які "зайшли занадто далеко".

Пізніше після чергової критики Маска американський президент натякнув на можливу депортацію мільярдера.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп SpaceX Ілон Маск
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