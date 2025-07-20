У Трампа вирішили не розривати контракти зі SpaceX після сварки з Маском, - WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа роздумувала над розірванням контрактів з компанією SpaceX. Це сталося після сварки Трампа та Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами джерел видання, лише через кілька днів після того, як Трамп на початку червня порушив питання про розрив зв'язків з бізнесом Маска, його адміністрація ініціювала перегляд контрактів SpaceX.

Як зазначали співрозмовники, мета такого аналізу - виявити потенційні марнотратства в багатомільярдних угодах, які компанія має з урядом США.

Але посадовці адміністрації Трампа вирішили, що не можуть скасувати більшість угод, оскільки вони є критично важливими для Міністерства оборони США та NASA.

Як пише WSJ, попередня оцінка підтвердила домінування SpaceX як провідного світового виробника ракетних установок та основного постачальника супутникового інтернету.