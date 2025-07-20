ua en ru
Вс, 20 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

У Трампа решили не разрывать контракты со SpaceX после ссоры с Маском, - WSJ

Вашингтон, Воскресенье 20 июля 2025 10:22
UA EN RU
У Трампа решили не разрывать контракты со SpaceX после ссоры с Маском, - WSJ Фото: Дональд Трамп и Илон Маск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Администрация президента США Дональда Трампа раздумывала над расторжением контрактов с компанией SpaceX. Это произошло после ссоры Трампа и Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников издания, всего через несколько дней после того, как Трамп в начале июня поднял вопрос о разрыве связей с бизнесом Маска, его администрация инициировала пересмотр контрактов SpaceX.

Как отмечали собеседники, цель такого анализа - выявить потенциальные расточительства в многомиллиардных соглашениях, которые компания имеет с правительством США.

Но чиновники администрации Трампа решили, что не могут отменить большинство сделок, поскольку они являются критически важными для Министерства обороны США и NASA.

Как пишет WSJ, предварительная оценка подтвердила доминирование SpaceX как ведущего мирового производителя ракетных установок и основного поставщика спутникового интернета.

Ссора Трампа и Маска

Илон Маск после возвращения Дональда Трампа на пост президента США возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE). В конце мая миллиардер вернулся к бизнесу.

Вскоре между Маском и президентом США возникла громкая ссора, поскольку бизнесмен раскритиковал законопроект Трампа о расходах Конгресса.

В одном из своих постов в соцсетях Илон Маск написал, что Трамп фигурирует в файлах Эпштейна, которого обвиняют в склонении несовершеннолетних к секс-бизнесу. Однако позже он удалил публикацию.

Маск также писал в Х, что сожалеет о некоторых своих постах о Трампе, которые "зашли слишком далеко".

Позже после очередной критики Маска американский президент намекнул на возможную депортацию миллиардера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп SpaceX Илон Маск
Новости
Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки
Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе