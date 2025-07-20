У Трампа решили не разрывать контракты со SpaceX после ссоры с Маском, - WSJ
Администрация президента США Дональда Трампа раздумывала над расторжением контрактов с компанией SpaceX. Это произошло после ссоры Трампа и Илона Маска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам источников издания, всего через несколько дней после того, как Трамп в начале июня поднял вопрос о разрыве связей с бизнесом Маска, его администрация инициировала пересмотр контрактов SpaceX.
Как отмечали собеседники, цель такого анализа - выявить потенциальные расточительства в многомиллиардных соглашениях, которые компания имеет с правительством США.
Но чиновники администрации Трампа решили, что не могут отменить большинство сделок, поскольку они являются критически важными для Министерства обороны США и NASA.
Как пишет WSJ, предварительная оценка подтвердила доминирование SpaceX как ведущего мирового производителя ракетных установок и основного поставщика спутникового интернета.
Ссора Трампа и Маска
Илон Маск после возвращения Дональда Трампа на пост президента США возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE). В конце мая миллиардер вернулся к бизнесу.
Вскоре между Маском и президентом США возникла громкая ссора, поскольку бизнесмен раскритиковал законопроект Трампа о расходах Конгресса.
В одном из своих постов в соцсетях Илон Маск написал, что Трамп фигурирует в файлах Эпштейна, которого обвиняют в склонении несовершеннолетних к секс-бизнесу. Однако позже он удалил публикацию.
Маск также писал в Х, что сожалеет о некоторых своих постах о Трампе, которые "зашли слишком далеко".
Позже после очередной критики Маска американский президент намекнул на возможную депортацию миллиардера.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.