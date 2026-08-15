У Трампа вимагають від НАТО заповнити "анкету лояльності"
Вашингтон, який зараз проводить перегляд своїх військ у Європі, надіслав союзникам по НАТО особливу анкету. Згідно з нею у Трампа будуть визначити ступінь лояльності кожної країни до політики США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У документі, з яким ознайомилося агентство, зокрема, ставляться такі питання, як чи висловлювала країна "публічну підтримку" зовнішній політиці США, і які "обмеження" вона наклала на використання своїх баз американськими військами.
За допомогою цієї анкети Вашингтон намагається оцінити, чи виділяють країни кошти на закупівлі в оборонних підрядників США. Також ставиться питання, чи "виступали вони публічно проти нормативних актів", які "перешкоджають" укладенню контрактів з американськими компаніями, і якщо ні, то чи готові вони це зробити.
Нарешті, Вашингтон намагається з'ясувати, "чи продемонструвала країна сумісність з підходом США за принципом "сильно, чітко, тихо", як це сформулював у травні міністр оборони Піт Гегсет.
Цього літа Гегсет оголосив, що США проведуть перегляд, щоб визначити, скільки і яких військ слід залишити в Європі, нагадує видання. Він має завершитися в грудні.
Країни НАТО готуються до значного скорочення американської підтримки, починаючи від чисельності військ, дислокованих у Європі, і закінчуючи військовими ресурсами, які США могли б виділити альянсу у випадку нападу.
Вашингтон вже продемонстрував зв'язок між питанням про політичні пріоритети та військовою допомогою. Підтримуючи ультраправих у Німеччині, він заявив про виведення з країни 5000 військовослужбовців і відмову від розміщення в ній крилатих ракет Tomahawk (останнє пояснювалося побоюваннями, що Росія розцінить їхнє розгортання як ескалацію).
При цьому Трамп пообіцяв направити додаткові війська до Польщі, посилаючись на обрання президентом націоналіста Кароля Навроцького.
Контекст холодних відносин НАТО та США
Дональд Трамп був дуже незадоволений тим, що країни НАТО відмовились підтримати його у війні проти Ірану. Особливо запекло він почав критикувати Іспанію. Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не хочуть вести торгівлю з Іспанією, оскільки вона "жахливий партнер" у НАТО.
Також, за даними Reuters, Пентагон підготував кілька сценаріїв санкцій проти тих країн-членів, які відмовилися підтримати воєнну операцію проти Ірану. Документ відображав "розчарування" американської сторони позицією частини союзників.