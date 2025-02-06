У Трампа відреагували на заяву Зеленського про недоотриману допомогу від США

Допомога Україні від США

У Келлога попросили прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Україна отримала від США військову допомогу на 76 мільярдів доларів, хоча американська влада виділяла для цього 177 мільярдів доларів.

"Ми теж ламаємо голову. Сполучені Штати Америки, американський народ, громадяни, надали Україні понад 174 мільярди доларів. І ми поставили генеральних інспекторів на місцях в Україні і тут, щоб відстежувати ці гроші. Тож ми добре знаємо, куди вони йдуть", - зазначив Келлог.

Він уточнив, що частину з виділених коштів було витрачено на виробництво озброєнь у США, щоб надалі відправити їх в Україну.

"Тож якщо він (Зеленський - ред.) думає, що всі 174 мільярди доларів лежать у банку в Україні, то, звісно, ми поповнюватимемо запаси, звісно, ми нарощуватимемо наші запаси, і саме тому ми маємо купувати (озброєння - ред.) тут, у США", - додав спецпредставник президента США.

Вибори в Україні

Також Келлог торкнувся теми виборів в Україні. За його словами, у кожній демократичній державі мають бути вибори і раніше їх проводили навіть під час воєн.

Але він зазначив, що в Україні вибори зараз провести не зможуть, оскільки це суперечить українській Конституції.

"Українці не повинні проводити вибори до припинення бойових дій, але ви досягнете моменту, коли їм доведеться проводити вибори, і це ознака здорової демократії. Це не означає, що Зеленський має піти. Ознакою здорової демократії є готовність і здатність проводити вибори, навіть під час війни. Так що я думаю, що це здорова ознака", - додав він.