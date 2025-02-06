У Трампа отреагировали на заявление Зеленского о недополученной помощи от США

Помощь Украине от США

У Келлога попросили прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина получила от США военную помощь на 76 миллиардов долларов, хотя американские власти выделяли для этого 177 миллиардов долларов.

"Мы тоже ломаем голову. Соединенные Штаты Америки, американский народ, граждане, предоставили Украине более 174 миллиардов долларов. И мы поставили генеральных инспекторов на местах в Украине и здесь, чтобы отслеживать эти деньги. Так что мы хорошо знаем, куда они идут", - отметил Келлог.

Он уточнил, что часть из выделенных средств были потрачены на производство вооружений в США, чтобы в дальнейшем отправить их в Украину.

"Так что если он (Зеленский - ред.) думает, что все 174 миллиарда долларов лежат в банке в Украине, то, конечно, мы будем пополнять запасы, конечно, мы будем наращивать наши запасы, и именно поэтому мы должны покупать (вооружения - ред.) здесь, в США", - добавил спецпредставитель президента США.

Выборы в Украине

Также Келлог затронул тему выборов в Украине. По его словам, в каждом демократическом государстве должны быть выборы и раньше их проводили даже во время войн.

Но он отметил, что в Украине выборы сейчас провести не смогут, поскольку это противоречит украинской Конституции.

"Украинцы не должны проводить выборы до прекращения боевых действий, но вы достигнете момента, когда им придется проводить выборы, и это признак здоровой демократии. Это не значит, что Зеленский должен уйти. Признаком здоровой демократии является готовность и способность проводить выборы, даже во время войны. Так что я думаю, что это здоровый признак", - добавил он.