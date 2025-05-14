Трампа треба переконати, що Путін бреше, а Україна не зриває переговори, - Зеленський

Зеленський заявив, що необхідно переконати президента США Дональда Трампа в тому, що диктатор Володмир Путін бреше, і показати, що саме Росія гальмує мирні процеси.

"І тому я роблю те, що я роблю, безсумнівно, для України, але також для того, щоб інші країни, а не тільки Сполучені Штати, могли побачити, що Путін цього не хоче" - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що очікує від Сполучених Штатів санкційний пакет проти РФ, який, за його словами, буде "сильним і дуже небезпечним для росіян".

Зеленський також підкреслив, що важливо сформувати ширший міжнародний тиск на Кремль, щоб змусити його припинити війну.