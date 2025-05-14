Трампа треба переконати, що Путін бреше, а Україна не зриває переговори, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від США потужний санкційний пакет проти Росії. Він закликав переконати Дональда Трампа щодо брехні Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Зеленський заявив, що необхідно переконати президента США Дональда Трампа в тому, що диктатор Володмир Путін бреше, і показати, що саме Росія гальмує мирні процеси.
"І тому я роблю те, що я роблю, безсумнівно, для України, але також для того, щоб інші країни, а не тільки Сполучені Штати, могли побачити, що Путін цього не хоче" - зазначив Зеленський.
Глава держави наголосив, що очікує від Сполучених Штатів санкційний пакет проти РФ, який, за його словами, буде "сильним і дуже небезпечним для росіян".
Зеленський також підкреслив, що важливо сформувати ширший міжнародний тиск на Кремль, щоб змусити його припинити війну.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп припустив, що може підписати законопроект сенатора Ліндсі Грема про нові санкції проти РФ. Рішення залежить від того, чи буде Кремль рухатися до миру в Україні.
Також Трамп знову звинуватив експрезидента США Джо Байдена в тому, що той нібито просто відправляв гроші й не мав уявлення, що відбувається.
Крім того, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що більшість сенаторів підтримують законопроєкт про "нищівні санкції проти РФ і покупців її нафти та газу, якщо очільник Кремля Володимир Путін не почне вести серйозні переговори щодо миру в Україні. Як зазначив союзник Трампа, законопроєкт підтримують 72 сенатори.
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