Трампа надо убедить, что Путин врет, а Украина не срывает переговоры, - Зеленский

Зеленский заявил, что необходимо убедить президента США Дональда Трампа в том, что диктатор Владимир Путин лжет, и показать, что именно Россия тормозит мирные процессы.

"И поэтому я делаю то, что я делаю, несомненно, для Украины, но также для того, чтобы другие страны, а не только Соединенные Штаты, могли увидеть, что Путин этого не хочет", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что ожидает от Соединенных Штатов санкционный пакет против РФ, который, по его словам, будет "сильным и очень опасным для россиян".

Зеленский также подчеркнул, что важно сформировать более широкое международное давление на Кремль, чтобы заставить его прекратить войну.