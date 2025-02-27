У Трампа спростували, що Маск дає вказівки, як керувати міністерствами США

За словами Міністра енергетики США Кріса Райта, перше засідання включало "широку дискусію". Водночас він відкинув ідею про те, що мільярдер Ілон Маск, якому доручено реформувати федеральний уряд, дає вказівки секретарям кабінету міністрів про те, як управляти їхніми агентствами.

"Ілон Маск і президент Трамп працюють разом з усіма нами в Кабінеті міністрів, щоб з'ясувати, як зробити управління урядом Америки більш схожим на управління американським бізнесом: ефективним, з кращими послугами, кращими поставками, більш результативним", - сказав Райт.

Також він повідомив, що після приблизно годинної пресконференції, яка відкрила зустріч, "за столом переговорів відбувся широкий діалог між членами кабінету міністрів, президентом і віцепрезидентом".

Райт заявив, що не вірить, що скорочення федеральної робочої сили, що проводяться Департаментом ефективності державного управління Маска, "взагалі" завдадуть шкоди ініціативам його агентства.

"DOGE - це як консультанти. Вони як аудитори, які приходять у ваш бізнес, щоб зібрати дані, визначити тенденції для вас. А потім кожен секретар буде використовувати цю інформацію по-різному, щоб зробити свій відділ більш компактним, але більш ефективним і продуктивним", - заявив він.

NBC News уточнює, що перше засідання кабінету міністрів Трампа позначило ієрархію в його адміністрації. Зокрема, багато хто із затверджених Сенатом глав департаментів провів годину як слухачі після того, як президент надав слово Маску на початку засідання.

Секретарі Трампа спостерігали, як Маск, стоячи на краю довгого столу, пояснював DOGE і його роботу як "допоміжну функцію для президента, а також для агентств і департаментів, яка допомагає домогтися економії та фактично скоротити шахрайство і марнотратство на 15%.