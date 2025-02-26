Безпрецедентний випадок. Маск взяв участь у засіданні Кабміну Трампа

Мільярдер Ілон Маск взяв участь у першому засіданні Кабінету міністрів президента США Дональда Трампа. Це є безпрецедентним випадком, бо Маск лише консультант.

Про це РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Зокрема, Трамп почав із "веселої заяви", що він зібрав "чудовий" кабінет радників.

Він додав, що однією з речей, для якої його обрали, було збалансувати бюджети та "повернути наш бюджет у форму".

Потім він представив Ілона Маска членам кабінету, кажучи, що він "багатьом жертвує... і отримує багато похвали, але він також отримує удари".

Після цього Маск встає і каже, що "загальна мета" команди Doge - "допомогти вирішити проблему величезного дефіциту".

"Ми просто не можемо це витримати. Якщо так триватиме й далі, країна фактично стане банкрутом. Це не необов’язкова річ, це важлива річ", - каже він.

Звертаючись до кабінету міністрів, Маск сказав, що Doge, безумовно, робитиме помилки, коли вони продовжуватимуть, "але коли ми робимо помилки, ми виправимо це дуже швидко".

Він наводить один приклад в USAID, коли "ми випадково скасували - дуже, дуже ненадовго - профілактику Еболи".

"Я думаю, що всі ми хочемо профілактики Еболи, тому ми негайно відновили профілактику Еболи. Не було жодних збоїв", - додав Маск.

Також Трамп звернувся до Маска, попросивши дозволити "кабінету висловитися на секунду".

"Хтось незадоволений Ілоном? Якщо ви незадоволені, ми викинемо вас звідси", — сказав президент США, викликавши новий сміх і оплески.

Трамп повторює свою віру в те, що за технологічним мільярдером стоїть кабінет міністрів, і запрошує Маска відповісти.