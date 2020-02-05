Сенат оправдал президента США Дональда Трампа по первой статье импичмента "Злоупотребление властью". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Виновен: 48 голосов (все демократы + 1 республиканец). Невиновен: 52 голоса.

Кроме того, Сенат оправдал Трампа по второй статье импичмента "Воспрепятствование работе Конгресса".

"Виновен: 47 голосов (все демократы). Невиновен: 53 голоса (все республиканцы)", - говорится в сообщении.

Таким образом Сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента.

Ранее сенатор Республиканской партии от штата Юта Мит Ромни заявил, что проголосует за одну из статей импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Речь идет о статье о злоупотреблении властью. В то же время Ромни заявил, что не поддержит вторую статью импичмента Дональда Трампа - препятствование работе Конгресса США.

Напомним, 5 февраля в Сенате Соединенных Штатов проходит голосование по вопросу импичмента президента Дональда Трампа. По первой статье импичмента Трампа обвиняют в злоупотреблении властью в личных целях. По второй - в препятствовании Конгрессу. Голосование началось в 23:00 по киевскому времени.

Как известно, президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.