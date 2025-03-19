У Трампа розповіли про можливу зустріч з Путіним для обговорення миру в Україні

У Сполучених Штатах оголосили, що можливе повне припинення вогню в Україні може відбутися вже за два тижні. Спеціальний посланник США Стів Віткофф анонсував майбутню зустріч.
Про це заявив спеціальний посланник США Стів Віткофф у ефірі Bloomberg, повідомляє РБК-Україна.
Стів Віткофф висловив впевненість, що можливість повного припинення вогню в Україні може стати реальністю вже протягом найближчих двох тижнів.
За його словами, досягти миру можна завдяки поточним переговорам з Росією.
"Я думаю, що ми можемо досягти повного припинення вогню в Україні за пару тижнів", - заявив він.
Віткофф зазначив, що ймовірно відбудеться зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо, що телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Путіна 18 березня була присвячена темі війни в Україні, зокрема питанню тимчасового припинення вогню.
За підсумками переговорів, які тривали понад півтори години, у Кремлі та Білому домі зробили низку заяв.
Детальніше про те, про що домовилися сторони за версією Білого дому і версією Кремля - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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