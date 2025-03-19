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У Трампа розповіли про можливу зустріч з Путіним для обговорення миру в Україні

Фото: Спеціальний посланник США Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Сполучених Штатах оголосили, що можливе повне припинення вогню в Україні може відбутися вже за два тижні. Спеціальний посланник США Стів Віткофф анонсував майбутню зустріч.

Про це заявив спеціальний посланник США Стів Віткофф у ефірі Bloomberg, повідомляє РБК-Україна.

Стів Віткофф висловив впевненість, що можливість повного припинення вогню в Україні може стати реальністю вже протягом найближчих двох тижнів.

За його словами, досягти миру можна завдяки поточним переговорам з Росією.

"Я думаю, що ми можемо досягти повного припинення вогню в Україні за пару тижнів", - заявив він.

Віткофф зазначив, що ймовірно відбудеться зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом.

Розмова Трампа та Путіна

Нагадаємо, що телефонна розмова Дональда Трампа і Володимира Путіна 18 березня була присвячена темі війни в Україні, зокрема питанню тимчасового припинення вогню.

За підсумками переговорів, які тривали понад півтори години, у Кремлі та Білому домі зробили низку заяв.

Детальніше про те, про що домовилися сторони за версією Білого дому і версією Кремля - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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