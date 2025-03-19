У Трампа розповіли про можливу зустріч з Путіним для обговорення миру в Україні

Стів Віткофф висловив впевненість, що можливість повного припинення вогню в Україні може стати реальністю вже протягом найближчих двох тижнів.

За його словами, досягти миру можна завдяки поточним переговорам з Росією.

"Я думаю, що ми можемо досягти повного припинення вогню в Україні за пару тижнів", - заявив він.

Віткофф зазначив, що ймовірно відбудеться зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом.