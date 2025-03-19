У Трампа рассказали о возможной встрече с Путиным для обсуждения мира в Украине

Стив Уиткофф выразил уверенность, что возможность полного прекращения огня в Украине может стать реальностью уже в течение ближайших двух недель.

По его словам, достичь мира можно благодаря текущим переговорам с Россией.

"Я думаю, что мы можем достичь полного прекращения огня в Украине за пару недель", - заявил он.

Уиткофф отметил, что вероятно состоится встреча с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.