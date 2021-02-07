У Трампа рассказали о счастье экс-президента после изгнания из соцсетей

Бывший президент США Дональд Трамп чувствует себя счастливым вне социальных сетей. Ранее его заблокировали в Twitter, YouTube и Instagram.

Об этом рассказал старший советник экс-главы государства Джейсон Миллер, передает The Sunday Times.

Миллер также рассказал, что супруга Трампа Меланья рада сложившейся ситуации и отмечает, что ее муж стал "куда веселее проводить время".

"Он сказал, что это хорошо: находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, в который часто превращаются социальные сети", - сообщил советник экс-президента.

Напомним, Twitter заблокировал личную страницу американского президента на постоянной основе.

Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск подстрекательства к насилию после штурма Капитолия его сторонниками 6 января. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться Трамп.

Кроме того, социальная сеть Twitter что Twitter не заставит его замолчать.

Также РБК-Украина писало, что аккаунты Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram также были заблокированы.