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У Трампа рассказали о счастье экс-президента после изгнания из соцсетей

Воскресенье 07 февраля 2021 05:13
У Трампа рассказали о счастье экс-президента после изгнания из соцсетей
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Бывший президент США Дональд Трамп чувствует себя счастливым вне социальных сетей. Ранее его заблокировали в Twitter, YouTube и Instagram.

Об этом рассказал старший советник экс-главы государства Джейсон Миллер, передает The Sunday Times.

Миллер также рассказал, что супруга Трампа Меланья рада сложившейся ситуации и отмечает, что ее муж стал "куда веселее проводить время".

"Он сказал, что это хорошо: находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, в который часто превращаются социальные сети", - сообщил советник экс-президента.

Напомним, Twitter заблокировал личную страницу американского президента на постоянной основе.

Как сообщили в администрации соцсети, причиной такого решения стал риск подстрекательства к насилию после штурма Капитолия его сторонниками 6 января. Вдобавок к этому руководство Twitter пообещало деактивировать любую страницу в соцсети, которой будет пользоваться Трамп.

Кроме того, социальная сеть Twitter заморозила страницу избирательного штаба экс-президента Дональда Трампа @TeamTrump. Действие учетной записи было приостановлено после заявления Трампа о том, что Twitter не заставит его замолчать.

Также РБК-Украина писало, что аккаунты Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram также были заблокированы.

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Новости Украины В мире соцсетиДональд Трамп

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