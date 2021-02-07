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У Трампа розповіли про щастя екс-президента після вигнання з соцмереж

Неділя 07 лютого 2021 05:13
У Трампа розповіли про щастя екс-президента після вигнання з соцмереж
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Колишній президент США Дональд Трамп відчуває себе щасливим поза соціальних мереж. Раніше його заблокували в Twitter, YouTube і Instagram.

Про це розповів старший радник екс-глави держави Джейсон Міллер, передає The Sunday Times.

Міллер також розповів, що дружина Трампа Меланія рада ситуації і зазначає, що її чоловік став "куди веселіше проводити час".

"Він сказав, що це добре: перебувати поза соціальних мереж, не відчувати впливу замкнутого маленького світу ненависті, який часто перетворюються соціальні мережі", - повідомив радник екс-президента.

Нагадаємо, Twitter заблокував особисту сторінку американського президента на постійній основі.

Як повідомили в адміністрації соцмережі, причиною такого рішення став ризик підбурювання до насильства після штурму Капітолію його прихильниками 6 січня. Додатково до цього керівництво Twitter пообіцяло деактивувати будь-яку сторінку в соцмережі, якою буде користуватися Трамп.

Крім того, соціальна мережа Twitter заморозила сторінку виборчого штабу екс-президента Дональда Трампа @TeamTrump. Дію облікового запису було припинено після заяви Трампа про те, що Twitter не змусить його замовкнути.

Також РБК-Україна писало, що акаунти Трампа в соціальних мережах Facebook і Instagram були заблоковані.

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