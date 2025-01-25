У Трампа призупиняють програми прийому українців до США

Політика Трампа щодо програм для іммігрантів

У понеділок президент США Дональд Трамп підписав наказ, вимагаючи від Міністерства внутрішньої безпеки припинити "всі категоричні програми умовно-дострокового звільнення, які суперечать політиці Сполучених Штатів, встановленій моїми виконавчими указами", або програми, які дозволяють великій кількості людей в'їжджати в країну згідно з тимчасовим статусом.

Того ж дня виконувач обов’язків глави Міністерства внутрішньої безпеки наказав агентствам переглянути всі програми, щоб побачити, які відповідають специфікаціям Трампа, і, якщо необхідно, призупинити їх під час перегляду.

Речник Служби громадянства та імміграції США підтвердив NYT існування вказівок, опублікованих цього тижня, але не надав жодних коментарів.

Представники адміністрації Трампа особливо критикували програми, подібні до тієї, яка дозволила більш ніж 500 тисячам мігрантам з Куби, Венесуели, Гаїті та Нікарагуа в'їхати в країну, якщо вони мали фінансових спонсорів. У понеділок адміністрація Трампа швидко закрила одну програму, яка дозволяла мігрантам вёъзжати за допомогою урядової програми, відомої як CBP One.

До цього Трамп наказав підготувати план для військ для підтримки прикордонної місії з Мексикою. Розпорядження послідувало за оголошенням надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.

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