У Трампа приостанавливают программы приема украинцев в США

Политика Трампа в отношении программ для иммигрантов

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал приказ, требуя от Министерства внутренней безопасности прекратить "все категорические программы условно-досрочного освобождения, которые противоречат политике Соединенных Штатов, установленной моими исполнительными указами", или программы, которые позволяют большому количеству людей въезжать в страну согласно временному статусу.

В тот же день исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности приказал агентствам пересмотреть все программы, чтобы увидеть, какие соответствуют спецификациям Трампа, и, если необходимо, приостановить их во время пересмотра.

Представитель Службы гражданства и иммиграции США подтвердил NYT существование указаний, опубликованных на этой неделе, но не предоставил никаких комментариев.

Представители администрации Трампа особенно критиковали программы, подобные той, которая позволила более чем 500 тысячам мигрантов из Кубы, Венесуэлы, Гаити и Никарагуа въехать в страну, если они имели финансовых спонсоров. В понедельник администрация Трампа быстро закрыла одну программу, которая позволяла мигрантам вьезжать с помощью правительственной программы, известной как CBP One.

До этого Трамп приказал подготовить план для войск для поддержки пограничной миссии с Мексикой. Распоряжение последовало за объявлением чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

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