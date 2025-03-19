У Трампа призупинили зусилля щодо протидії гібридній війні РФ, - Reuters

Кілька агентств національної безпеки США припинили роботу над зусиллями для протидії гібридній війні з боку Росії. Йдеться про протидію саботажу, дезінформації та кібератакам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що США призупинили зусилля, послаблюючи тиск на Росію, на тлі зусиль адміністрації Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

Експрезидент Джо Байден минулого року наказав своїй команді з національної безпеки створити робочі групи для моніторингу цього питання на тлі попереджень американської розвідки про те, що Росія посилює тіньову війну проти західних країн.

Сім колишніх чиновників розповіли Reuters, що план був розроблений під керівництвом Ради національної безпеки і залучав щонайменше сім агентств національної безпеки, які працювали з європейськими союзниками, щоб зірвати диверсії, спрямовані проти Європи і США. За словами чиновників, перед інавгурацією Дональда Трампа його нова адміністрація була проінформована про це.

Проте, як зазначили 11 нинішніх і колишніх чиновників, після цього значна частина роботи зайшла в глухий кут. Регулярні зустрічі Ради національної безпеки з європейськими чиновниками стали незапланованими, а також Рада нацбезпеки припинила офіційну координацію зусиль між американськими відомствами, в тому числі з ФБР, Міністерством внутрішньої безпеки і Державним департаментом.

Reuters не змогло з'ясувати, чи Трамп наказав адміністрації припинити всю роботу з моніторингу та протидії російській кампанії, чи відомства все ще працюють над наймом додаткового персоналу, чи вони приймають власні політичні рішення, незалежні від Білого дому.

Деякі посадовці заявили, що вони стурбовані тим, що нова адміністрація втрачає пріоритетність цього питання, попри попередження розвідки. Ці зміни слідують за згортанням інших проєктів, спрямованих на Росію, розпочатих адміністрацією Байдена.

Так, минулого місяця ФБР припинило зусилля з протидії втручанню в американські вибори, включаючи Росію, і відправило у відпустку співробітників, які працювали над цим питанням у Міністерстві внутрішньої безпеки. Міністерство юстиції також розформувало групу, яка займалася арештом активів російських олігархів.

Незрозуміло, якою мірою США все ще діляться розвідданими, пов'язаними з диверсійною діяльністю, з європейськими союзниками. Урядовці Британії заявили, що обмін розвідданими між США триває.

Американський високопосадовець в НАТО сказав, що США все ще координують свої дії зі своїми союзниками з цього питання, але відмовився надати більш детальну інформацію.