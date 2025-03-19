У Трампа приостановили усилия по противодействию гибридной войне РФ, - Reuters

Несколько агентств национальной безопасности США прекратили работу над усилиями для противодействия гибридной войне со стороны России. Речь идет о противодействии саботажу, дезинформации и кибератакам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание отмечает, что США приостановили усилия, ослабляя давление на Россию, на фоне усилий администрации Дональда Трампа по прекращению войны в Украине.

Экс-президент Джо Байден в прошлом году приказал своей команде по национальной безопасности создать рабочие группы для мониторинга этого вопроса на фоне предупреждений американской разведки о том, что Россия усиливает теневую войну против западных стран.

Семь бывших чиновников рассказали Reuters, что план был разработан под руководством Совета национальной безопасности и привлекал по меньшей мере семь агентств национальной безопасности, которые работали с европейскими союзниками, чтобы сорвать диверсии, направленные против Европы и США. По словам чиновников, перед инаугурацией Дональда Трампа его новая администрация была проинформирована об этом.

Однако, как отметили 11 нынешних и бывших чиновников, после этого значительная часть работы зашла в тупик. Регулярные встречи Совета национальной безопасности с европейскими чиновниками стали незапланированными, а также Совет нацбезопасности прекратил официальную координацию усилий между американскими ведомствами, в том числе с ФБР, Министерством внутренней безопасности и Государственным департаментом.

Reuters не смогло выяснить, приказал ли Трамп администрации прекратить всю работу по мониторингу и противодействию российской кампании, или ведомства все еще работают над наймом дополнительного персонала, или они принимают собственные политические решения, независимые от Белого дома.

Некоторые чиновники заявили, что они обеспокоены тем, что новая администрация теряет приоритетность этого вопроса, несмотря на предупреждения разведки. Эти изменения следуют за сворачиванием других проектов, направленных на Россию, начатых администрацией Байдена.

Так, в прошлом месяце ФБР прекратило усилия по противодействию вмешательству в американские выборы, включая Россию, и отправило в отпуск сотрудников, которые работали над этим вопросом в Министерстве внутренней безопасности. Министерство юстиции также расформировало группу, которая занималась арестом активов российских олигархов.

Непонятно, в какой степени США все еще делятся разведданными, связанными с диверсионной деятельностью, с европейскими союзниками. Чиновники Британии заявили, что обмен разведданными между США продолжается.

Американский чиновник в НАТО сказал, что США все еще координируют свои действия со своими союзниками по этому вопросу, но отказался предоставить более подробную информацию.