UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Трампа позбавили права брати участь у виборах президента в Іллінойсі

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Суд заборонив Дональду Трампу з'являтися в бюлетені для голосування на республіканських президентських виборах в Іллінойсі через його роль у заколоті в Капітолії США 6 січня 2021 року. Однак набуття рішенням чинності було відкладено у зв'язку з очікуваним оскарженням із боку колишнього президента США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Окружний суддя округу Кук Трейсі Портер стала на бік виборців Іллінойсу, які стверджували, що колишнього президента має бути виключено зі списку кандидатів на первинних виборах 19 березня і загальних виборах 5 листопада за порушення пункту 14-ї поправки до Конституції США про заборону повстання.

Остаточний результат справи в Іллінойсі та інших аналогічних суперечок, найімовірніше, вирішить Верховний суд США, який 8 лютого заслухав аргументи, пов'язані з правом Трампа на участь у виборах.

Портер заявила, що відтерміновує своє рішення, оскільки очікує на його апеляцію до апеляційних судів штату Іллінойс і можливе рішення Верховного суду США.

Раніше Колорадо і Мен виключили Трампа з виборчих бюлетенів своїх штатів, вирішивши, що він не може бути обраний відповідно до розділу 3 14-ї поправки до Конституції. Обидва рішення призупинено, поки Трамп подає апеляцію.

Розділ 3 забороняє обіймати державні посади тим, хто давав клятву підтримувати Конституцію США, а потім "брав участь у заколоті або повстанні проти неї, надавав допомогу або розраду її ворогам".

Наразі Верховний суд розглядає скаргу Трампа на його дискваліфікацію в Колорадо. Судді у Вашингтоні скептично поставилися до цього рішення під час усних аргументів у справі, висловивши занепокоєння тим, що штати можуть вжити масштабних дій, які можуть вплинути на національні вибори.

Вибори у США

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, крім Дональда Трампа, у фаворитах експосол США в ООН Ніккі Гейлі.

Детальніше про головні теми виборів у США - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибори в СШАДональд Трамп