Трампа лишили права участвовать в выборах президента в Иллинойсе

Окружной судья округа Кук Трейси Портер встала на сторону избирателей Иллинойса, которые утверждали, что бывший президент должен быть исключен из списка кандидатов на первичных выборах 19 марта и всеобщих выборах 5 ноября за нарушение пункта 14-й поправки к Конституции США о запрете восстания.

Окончательный исход дела в Иллинойсе и других аналогичных споров, скорее всего, решит Верховный суд США, который 8 февраля заслушал аргументы, связанные с правом Трампа на участие в выборах.

Портер заявила, что откладывает свое решение, поскольку ожидает его апелляции в апелляционные суды штата Иллинойс и возможного решения Верховного суда США.

Ранее Колорадо и Мэн исключили Трампа из избирательных бюллетеней своих штатов, решив, что он не может быть избран в соответствии с разделом 3 14-й поправки к Конституции. Оба решения приостановлены, пока Трамп подает апелляцию.

Раздел 3 запрещает занимать государственные должности тем, кто давал клятву поддерживать Конституцию США, а затем "участвовал в мятеже или восстании против нее, оказывал помощь или утешение ее врагам".

В настоящее время Верховный суд рассматривает жалобу Трампа на его дисквалификацию в Колорадо. Судьи в Вашингтоне скептически от неслись к этому решению во время устных аргументов по делу, выразив обеспокоенность тем, что штаты могут предпринять масштабные действия, которые могут повлиять на национальные выборы.

Выборы в США

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

Подробнее о главных темах выборов в США - в материале РБК-Украина.

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