Трампа позбавили права брати участь у виборах президента в Іллінойсі

Суд заборонив Дональду Трампу з'являтися в бюлетені для голосування на республіканських президентських виборах в Іллінойсі через його роль у заколоті в Капітолії США 6 січня 2021 року. Однак набуття рішенням чинності було відкладено у зв'язку з очікуваним оскарженням із боку колишнього президента США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Окружний суддя округу Кук Трейсі Портер стала на бік виборців Іллінойсу, які стверджували, що колишнього президента має бути виключено зі списку кандидатів на первинних виборах 19 березня і загальних виборах 5 листопада за порушення пункту 14-ї поправки до Конституції США про заборону повстання.

Остаточний результат справи в Іллінойсі та інших аналогічних суперечок, найімовірніше, вирішить Верховний суд США, який 8 лютого заслухав аргументи, пов'язані з правом Трампа на участь у виборах.

Портер заявила, що відтерміновує своє рішення, оскільки очікує на його апеляцію до апеляційних судів штату Іллінойс і можливе рішення Верховного суду США.

Раніше Колорадо і Мен виключили Трампа з виборчих бюлетенів своїх штатів, вирішивши, що він не може бути обраний відповідно до розділу 3 14-ї поправки до Конституції. Обидва рішення призупинено, поки Трамп подає апеляцію.

Розділ 3 забороняє обіймати державні посади тим, хто давав клятву підтримувати Конституцію США, а потім "брав участь у заколоті або повстанні проти неї, надавав допомогу або розраду її ворогам".

Наразі Верховний суд розглядає скаргу Трампа на його дискваліфікацію в Колорадо. Судді у Вашингтоні скептично поставилися до цього рішення під час усних аргументів у справі, висловивши занепокоєння тим, що штати можуть вжити масштабних дій, які можуть вплинути на національні вибори.

Вибори у США

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, крім Дональда Трампа, у фаворитах експосол США в ООН Ніккі Гейлі.

Детальніше про головні теми виборів у США - у матеріалі РБК-Україна.

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