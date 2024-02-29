Трампа лишили права участвовать в выборах президента в Иллинойсе

Суд запретил Дональду Трампу появляться в бюллетене для голосования на республиканских президентских выборах в Иллинойсе из-за его роли в мятеже в Капитолии США 6 января 2021 года. Однако вступление решения в силу было отложено в связи с ожидаемым обжалованием со стороны бывшего президента США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Окружной судья округа Кук Трейси Портер встала на сторону избирателей Иллинойса, которые утверждали, что бывший президент должен быть исключен из списка кандидатов на первичных выборах 19 марта и всеобщих выборах 5 ноября за нарушение пункта 14-й поправки к Конституции США о запрете восстания.

Окончательный исход дела в Иллинойсе и других аналогичных споров, скорее всего, решит Верховный суд США, который 8 февраля заслушал аргументы, связанные с правом Трампа на участие в выборах.

Портер заявила, что откладывает свое решение, поскольку ожидает его апелляции в апелляционные суды штата Иллинойс и возможного решения Верховного суда США.

Ранее Колорадо и Мэн исключили Трампа из избирательных бюллетеней своих штатов, решив, что он не может быть избран в соответствии с разделом 3 14-й поправки к Конституции. Оба решения приостановлены, пока Трамп подает апелляцию.

Раздел 3 запрещает занимать государственные должности тем, кто давал клятву поддерживать Конституцию США, а затем "участвовал в мятеже или восстании против нее, оказывал помощь или утешение ее врагам".

В настоящее время Верховный суд рассматривает жалобу Трампа на его дисквалификацию в Колорадо. Судьи в Вашингтоне скептически от неслись к этому решению во время устных аргументов по делу, выразив обеспокоенность тем, что штаты могут предпринять масштабные действия, которые могут повлиять на национальные выборы.

Выборы в США

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в фаворитах экс-посол США в ООН Никки Хейли.

Подробнее о главных темах выборов в США - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.