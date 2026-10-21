У Трампа "похвалилися" анулюванням понад 300 тисяч віз

Як пише агентство, нові дані говорять про прискорення анулювання віз буквально останніми тижнями. Це підтверджують дані від 10 серпня говорилося, де говорилося, що за час другого терміну Трампа було анульовано понад 175 тисяч віз.

Оголошуючи останні дані, представник Держдепу США Томмі Пігот заявив, що адміністрація Трампа "анулювала більше віз і зробила це швидше, ніж будь-яка інша адміністрація в історії".

Піготт також додав, що адміністрація "виявляє нульову толерантність до іноземців, які перебувають тут за візами, які порушують закон, чинять шахрайство або підривають нашу національну безпеку".

Серед випадків анулювання віз, особливо обложених правозахисниками, - анулювання віз пропалестинським іноземним протестувальникам, які виступають проти атак Ізраїлю на Газу, а також анулювання віз іноземцям через їхні коментарі в соцмережах з приводу вбивства консервативного коментатора Чарлі Кірка.

Крім спроб депортувати іноземних протестувальників, адміністрація Трампа посилила перевірку іммігрантів та заявників на отримання візи через соцмережі.