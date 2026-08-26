У Трампа погрожують знести Кеннеді-центр, з будівлі якого прибрали його ім'я

У судових документах, поданих у понеділок, юрист Міністерства юстиції Брантлі Т. Маєрс неодноразово називав Кеннеді-центр занедбаною спорудою, яка гостро потребує реконструкції під керівництвом адміністрації Трампа.

Він стверджував, що без ремонту будівля "продовжить руйнуватися, перетворюючись на небезпечну, занедбану споруду, яку доведеться знести".

Після цього, зазначив він, потрібно буде вирішувати, що будувати на її місці. Як варіант, відкритий амфітеатр із видом на річку Потомак, ідея якого обговорюється вже багато років.

Юрист також заявив, що якщо президенту не дадуть дозвіл оновити центр, це може призвести до відтоку донорів, скорочення фінансових внесків та зупинки реконструкції.

"Просто не буде ані необхідної експертизи, ані фінансування для відбудови та реконструкції цієї зруйнованої споруди. Адміністрація Трампа готова діяти, але без неї Кеннеді-центр врятувати неможливо", - заявив Маєрс.

Суперечка через ім'я Трампа

Заяви Мін'юсту пролунали в межах судового процесу за позовом конгресвумен-демократки від Огайо Джойс Бітті, яка за посадою входить до ради Кеннеді-центру.

Бітті стверджує, що додавати ім'я Трампа до назви будівлі без прямого дозволу Конгресу незаконно. Адже, як відомо, раніше президент наполягав саме на додаванні свого імені поруч з написом "Кеннеді-центр".

Однак демократка також вважає, що плани масштабної перебудови центру та його закриття на два роки також не були належним чином представлені раді.