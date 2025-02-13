Трампа обрано новим головою Центру Кеннеді у Вашингтоні

"Це велика честь бути головою Центру Кеннеді, особливо з такою чудовою Опікунською радою. Ми зробимо Центр Кеннеді дуже особливим і захоплюючим місцем!", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Центр у своїй заяві в середу підтвердив, що Трампа було обрано головою правління. В центрі оголосили про новий склад правління, до якого увійшли кілька нових кандидатур президента після усунення опікунів, яких призначили екс-президенти від Демократичної партії.

У понеділок, 10 лютого, Трамп повідомив журналістам про взяття на себе управління Центром Кеннеді та додав, що "нам не подобалося те, що вони показували, і багато інших речей".

"Я збираюся очолити його (Центр Кеннеді. - ред.), і ми збираємося переконатися, що він буде хорошим та не занедбаним. У цій країні більше немає занедбаності. Вона коштувала нам цілого статку і нашої репутації, але репутація повертається дуже, дуже швидко, - додав президент.

Нове керівництво Центру

У понеділок, 10 лютого, Трамп призначив тимчасовим керівником Центру Кеннеді свою давню довірену особу Ріка Гренелла.

Також були оголошені інші члени правління Центру - друга леді Уша Венс, провідні помічники Трампа Ден Скавіно і Серджіо Гор, керівник апарату Сьюзі Вайлс і дружина міністра торгівлі Говарда Лутніка Еллісон Лутнік.

Серед першочергових завдань нового правління було знайти заміну президенту Центру Деборі Раттер, яка в середу офіційно залишила свою посаду і тонко розкритикувала критику зусиль Трампа.

На тлі змін Центр Кеннеді також залишають кілька інших діячів культури.

У середу вдень Речник телепродюсера Шонди Раймс, яка була скарбником правління, повідомила CNN про відставку.

Художні радники Рене Флемінг і Бен Фолдс також оголосили про свій вихід із Центру Кеннеді та Національного симфонічного оркестру відповідно.

Центр Кеннеді було відкрито у 1971 році у Вашингтоні, округ Колумбія. Він був призначений як меморіал президенту Джону Ф. Кеннеді після його вбивства у 1963 році.

Згідно з інформацією на сайті Кеннеді-центру, він є домом для почесних гостей і впродовж року проводить більше 2000 вистав.