У Трампа назвали провалом предложение Путина по ядерной сделке

Предложение президента России Владимира Путина продлить Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без условий стало провалом. США надеются, что Россия пересмотрит свою позицию.

Об этом заявил помощник президента США Роберт О'Брайен, которого в Twitter цитирует Совет национальной безопасности США.

Он напомнил, что Вашингтон предложил продлить договор СНВ-3 на один год в обмен на замораживание ядерных арсеналов и со стороны России, и со стороны США.

"Это было бы выигрышем для обеих сторон, и, когда я встречался с моими партнерами в Женеве, мы полагали, что российская сторона хотела принять это предложение. Сегодняшний ответ президента Путина о продлении нового договора СНВ без замораживания ядерного арсенала - это провал", - заявил О'Брайен.

Он отметил, что США серьезно относится к вопросу контроля над ядерным оружием, "который обеспечит безопасность всего мира".

"Мы надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений", - сказал помощник Трампа.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в Twitter заявил, что РФ отступила от достигнутых с США договоренностей по контролю над ядерными вооружениями.

"США приложили все усилия. Вызывает разочарование то, что РФ отступила от соглашения, впервые охватывающего все ядерные боеголовки. Это было бы историческое соглашение, выгодное для США, России и мира", - утверждает Биллингсли.

Напомним, ранее в США заявили, что готовы продлить Договор о сокращении наступательных вооружений при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов.

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий договор СНВ-3 на год и без всяких условий.

Также РБК-Украина писало, что администрация США готова перевести в боевое состояние ядерное оружие, чтобы надавить на Россию в переговорах о достижении новых договоренностей о сокращении стратегических наступательных вооружений.