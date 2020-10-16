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Путин предложил продлить действие ядерной сделки на год, США отказались

Москва, Пятница 16 октября 2020 20:29
Путин предложил продлить действие ядерной сделки на год, США отказались
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил продлить действие Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на год "без всяких условий". Однако в Соединенных Штатах отказались от такого предложения.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля и Совет национальной безопасности США.

Действие договора истекает 4 февраля следующего года.

Российская и американская стороны направляют друг другу предложения и условия по его продлению.

"Работа над непосредственно продлением Договора без условий, которые не содержатся в нем самом, практически еще не начиналась", - сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Путин заявил, что было бы печально, если бы Договор прекратил существование и не был бы замещен другим документом подобного рода.

Однако, Вашингтон отказался об продлении договора СНВ-3. При этом в США инициативу российского президента о продлении ДСНВ без учета замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран назвали "обреченной на провал".

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности выразил надежду, что Россия пересмотрит свою позицию по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений до начала "дорогостоящей гонки вооружений".

Напомним, ранее в США заявили, что готовы продлить Договор о сокращении наступательных вооружений при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов.

Кроме того, администрация США готова перевести в боевое состояние ядерное оружие, чтобы надавить на Россию в переговорах о достижении новых договоренностей о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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Новости Украины Политика Владимир ПутинСоединенные Штаты Америкидоговор

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