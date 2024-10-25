У Трампа намагаються завернути справу про вибори 2020 року та критикують прокурора

Адвокати колишнього президента попросили суддю відхилити його справу про спробу вплинути на вибори, стверджуючи, що спеціальний прокурор Джек Сміт був призначений неконституційно.

Такий крок команда Трампа провернули у Флориді. Клопотання адвокатів Трампа змусило федерального суддю відкинути обвинувальний акт. Тепер Трамп сподівається на таку ж удачу у Вашингтоні.

Трамп стверджує, що прокурор Джек Сміт не призначений і не фінансується згідно з конституцією, оскільки його не затвердив Сенат. Юристи Трампа наполягають, щоб суд скасував усі дії спеціального прокурора, включаючи обвинувачення, і заблокував офіс Сміта від будь-яких подальших витрат.

Прокурор повинен відповісти письмово до 31 жовтня, але раніше його команда відкидала такі аргументи.

У четвер, 24 жовтня, Трампа двічі накинувся зі звинуваченнями на Сміта. Кандидат у президенти заявив, що прокурора "варто вважати психічно ненормальним і його варто викинути з країни".

Крім того, Трампа сказав, що звільнить Сміта "за дві секунди" у разі перемоги на виборах.