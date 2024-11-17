У Трампа можуть готувати трибунал для причетних до виведення військ з Афганістану, - NBC

Джерела видання зазначають, що перехідна команда Трампа складає список високопоставлених нинішніх і колишніх американських офіцерів, які брали участь у виведенні американських військ з Афганістану.

У команді Трампа вивчають можливість створення комісії для розслідування виведення військ з Афганістану у 2021 році. Це, зокрема, передбачає збір інформації про те, хто безпосередньо брав участь у прийнятті цього рішення. Розглядається, чи можуть причетних притягнути до відповідальності за державну зраду.

"Вони ставляться до цього дуже серйозно", - сказав співрозмовник видання.

За словами джерел, що допомагає у цій справі колишній заступник помічника міністра оборони з питань боротьби з наркотиками та глобальними загрозами Метт Флінн. Проте адвокат Флінна заперечує це і наголошує, що ніхто не цікавився у колишнього посадовця щодо "цього гіпотетичного правового сценарію".

За словами американського посадовця, перехідна команда розглядає можливість відкликання кількох командирів для пред'явлення їм можливих звинувачень.

Зазначається, що поки незрозуміло, чи можна юридично висунути звинувачення в "державній зраді", оскільки військові виконували наказ президента Джо Байдена.